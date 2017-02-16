Мэр Локоть поддержал переход на старую систему начислений за тепло

Мэр Локоть поддержал переход на старую систему начислений за тепло

Мэр Анатолий Локоть одобрил возврат к старой системе доначислений за тепло.


Об этом сегодня градоначальник сообщил на встрече с журналистами.


«Нынешняя ситуация мало кого устраивает. Депутаты выражают не свое личное, а общественное мнение. Мне тоже очень много жалоб поступает», — сказал Локоть и добавил, что если инициатива от депутатов поступит, он не возражает против возврата к старой системе.


Напомним, 14 февраля депутат Александр Фельдбуш на сессии горсовета Новосибирска предложил перейти на оплату тепловой энергии по факту, а не равномерно в течение всего года. С ним согласились и другие депутаты. Они решили попросить губернатора рассмотреть возврат к старой системе.


На том же заседании директор филиала «Теплосбыт» АО «СИБЭКО» Андрей Луцевич признал, что система начислений по факту прозрачнее и удобнее, так как позволяет не делать корректировки по итогам года. Он напомнил, что до июня прошлого года большинство новосибирцев рассчитывались за тепловую энергию именно по фактическому потреблению — зимой за тепло платили, а летом — нет. С июня 2016 года в НСО установили равномерный порядок оплаты за отопление, для этого управляющие компании посчитали средний платеж для каждого дома и квартиры.


Однако в начале февраля новосибирцы получили счета за оплату коммунальных услуг за первый месяц 2017 года и неожиданно для себя обнаружили, что должны коммунальщикам круглую сумму. В расчетных квитанциях за январь резко выросла цена на теплоэнергию — у одних на 40–50 %, у других — в 2–3 раза. 

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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