Власти потратили 117 миллионов на ремонт водопровода и канализации

Власти Новосибирска подвели итоги работы в сфере ЖКХ и энергетики за 2016 год — только на ремонт водопровода и канализации перед зимой город потратил почти 120 млн руб.





Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, во время подготовки к отопительному сезону специалисты АО «СИБЭКО» заменили 29,6 км труб теплотрассы, а работники МУП «Энергия» реконструировали 32 км теплосетей.







«На подготовку систем водоснабжения и водоотведения города <...> затрачено более 117,6 млн руб., выполнен капитальный ремонт и проведена реконструкция более 3,8 км сетей водоснабжения и водоотведения. В частной индивидуальной застройке реконструированы сети водоснабжения и водоотведения на сумму 50 млн руб., выполнены работы по перекладке более 3,9 км водопроводных сетей. Построена канализационная насосная станция школы № 135 на сумму 35 млн руб.», — отчитались в мэрии.







Кроме того, по данным пресс-центра, в 2016 году городские власти установили в муниципальных квартирах 1164 счетчика холодной и горячей воды и 571 счетчик электроэнергии. Ремонт и обустройство дворов и проездов к многоквартирным домам обошлось в 92,7 млн руб. Еще 38,1 млн руб. власти потратили на охрану окружающей среды по муниципальной программе «ЖКХ города Новосибирска». Эти деньги пошли на вывоз отходов из частного сектора и перехватывающих бункеров и уборку стихийных свалок.







Ранее стали известны улицы, на которых коммунальщики обещают починить водопровод и теплотрассы после роста тарифов.