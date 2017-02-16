Девушка прогулялась по улице в самодельном бумажном платье при –30


Девушка прогулялась по улице в самодельном бумажном платье при –30 (фото)

Имидж-стилист из Новосибирска устроила фотосессию на 30-градусном морозе в платье из бумаги.


«Было ощущение, как когда выходишь из бани — очень жарко внутри. На улице были не больше десяти минут», — описала свое самочувствие на морозе Марина Тимофеева.


Фотосессия прошла 12 февраля в рамках бьюти-проекта «Леди офис» при сотрудничестве с магазином «Активный отдых» на ул. Ватутина. Съемки в таком платье велись на улице и внутри магазина. 


«Реакция прохожих на улице была разной — старшее поколение просило нас одеться, мотивируя тем, что "застынешь" и "надо подумать о детях". Вторая категория просто была удивлена, а машины либо замедляли скорость, либо подъезжали и вставали на парковку, — рассказывает имидж-стилист. — Мужчины-покупатели уже внутри магазина ходили рядом, помогали сесть, встать, подбадривали, шутили — "бюджетненько", "очень удачная схема"». 


Платье для фотосессии Марина сделала за 1,5 часа, использовала подручный журнал «Все для свадьбы». Страницы между собой стилист скрепила скотчем, в некоторых местах для «прочности крепления» клейкую ленту приходилось прилеплять прямо к телу. Бумажного платья хватило ровно на два раза, во время второго одевания бумага понемногу начала рваться, заметила собеседница. 


Девушка прогулялась по улице в самодельном бумажном платье при –30 (фото)


Новосибирцы нередко отваживаются выйти на улицу в мороз без верхней одежды. Например, в прошлом году мужчины с оголенными торсами и в новогодних шапках провели тренировку в Центральном парке.   

Ольга Власова
Фото предоставлены Мариной Тимофеевой

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