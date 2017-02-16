Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу

Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу (фото)

Житель Новосибирска Иван Лежепёков разбил свой автомобиль BMW X5 в Оби на дороге с колеей.


Авария произошла на ул. ЖКО аэропорта после 20:00.


«Улицу, названную в честь жилищно-коммунального отдела, сами коммунальщики за эту зиму, похоже, не чистили ни разу. А ее благоустройство заключается в немыслимой "красоты" бетонной тумбе для цветов на перекрестке у дома № 26/1, на которую меня и вынесло на повороте, хотя я ехал на черепашьей скорости, учитывая дорожную ситуацию. Судя по обломанному краю тумбы, я с этой тумбой поздоровался не первый», — возмутился Иван Лежепёков.


Иван заметил, что ехал со скоростью 20 км/ч, но все равно разбил машину на дороге с колеей.


Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу (фото)


Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу (фото)


Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу (фото)


«Повреждения более чем серьезные. Половина передней подвески точно в негодность пришла, часть опор двигателя, насколько я понимаю, тоже. Ее оттащили на эвакуаторе — пришлось выкорчевывать колесо — колесный диск просто сломался», — рассказал водитель. Он добавил, что из Оби он вместе с машиной вернулся на эвакуаторе, сейчас BMW в сервисе.


Он также добавил, что автоинспекторы, которые приехали на место, пригласили его сегодня на разбор. «Сейчас мне надо будет ехать в Обь на то самое место, все это замерять самостоятельно, потому что никаких замеров они не выполнили. Они не замерили тормозной путь, даже не посмотрели на эту колею. Они сказали: "Колея — будете судиться с дорожниками". Я подписал какую-то бумагу, мне не дали ни одной копии никакого документа, протокола, рисунка», — передал Иван.


В ГИБДД по Новосибирской области прокомментировали заявление водителя. «Официальная точка зрения Госавтоинспекции Новосибирской области такова, что сотрудники действуют в рамках своих должностных полномочий всегда. В данном случае если человек считает, что его права нарушены, он может обратиться с заявлением в органы Госавтоинспекции для рассмотрения и полного ответа ему», — передали в отделении пропаганды ГИБДД по НСО.


На дорогах с колеей часто происходят серьезные аварии. Недавно друзья женщины, которая пострадала в аварии на Димитровском мосту, заявили, что на месте происшествия была колея


Дополнение: после публикации Иван еще раз связался с НГС и рассказал, что вернулся на место аварии.


«Я приехал на место происшествия, а там уже вовсю кипит работа! Дорогу перегородили конусами и деревянным заграждением, сообщающим о проведении дорожных работ. Пообщался с рабочими — говорят, что их туда пригнали с раннего утра и ни о каком ДТП они не слышали», — описал Лежепёков.


Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу (фото)


Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу (фото)


Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу (фото)


Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу (фото)


Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу (фото)


Внедорожник BMW вылетел из глубокой ледяной колеи и разбился о бетонную тумбу (фото)


Елена Громкова
Фото Ивана Лежепёкова

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