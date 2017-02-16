Водитель сбил троих парней и уехал с места ДТП

Сегодня в 08:20 в Ленинском районе неизвестный автомобиль наехал на трех студентов и скрылся с места происшествия.







ДТП произошло на ул. Междуреченской. «Парням 16, 17 и 19 лет, они студенты. Водитель скрылся с места происшествия. Там сейчас работают экипаж ГИБДД и сотрудники "скорой помощи". Идет поиск водителя», — сообщили со ссылкой на очевидца сотрудники мобильного приложения «Автоспас».







В ГУ МВД рассказали, что автомобиль, наехавший на парней, — предположительно белый «Фольксваген».





«Три парня переходили дорогу, на них наехал неустановленный водитель. Один из молодых людей получил удар зеркалом — зеркало отвалилось, а у молодого человека незначительные травмы. Остальные, вероятно, не пострадали», — рассказали в пресс-службе полиции.

