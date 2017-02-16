Бульдозер раздавил фрукты и овощи почти на 2 миллиона рублей

Новосибирские сотрудники Россельхознадзора пустили под бульдозер более 9 тонн запрещенных фруктов и овощей, найденных на складе торгового комплекса.









Информацию о том, что на складе торгового комплекса в Кировском районе Новосибирска могут храниться санкционные фрукты и овощи, получили сотрудники Сибирской оперативной таможни.







«Вчера в ходе таможенного осмотра <…> в помещениях склада были обнаружены более 390 кг яблок из Польши, 2376 кг польских груш, 4247 кг гранатов из Турции, 2289 кг турецких томатов», — сообщили сегодня, 16 февраля, в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.











Запрещенные к ввозу в Россию продукты изъяли сотрудники Россельхознадзора. После этого санкционные фрукты и овощи раздавил бульдозер. В каком торговом комплексе нашли продукты — работники таможни уточнить отказались.







Как следует из материалов Новосибирскстата, в январе 2017 года средняя стоимость 1 кг яблок в Новосибирске составляла 97,33 руб. Груши стоили в среднем 129,89 руб., помидоры — 163,28 руб. Средняя цена гранатов в интернет-магазинах Новосибирска достигает 250 руб.





Таким образом, бульдозер раздавил яблок в среднем на 37 тыс. 958,7 руб., груш — на 308 тыс. 618,64 руб., помидоров — на 373 тыс. 747,92 руб., а гранатов — на 1 млн 61 тыс. 750 руб. Общая стоимость уничтоженных фруктов и овощей составила бы в среднем 1 млн 782 тыс. 75,26 руб.

















Уничтожение санкционных продуктов по президентскому указу в Новосибирской области началось 6 августа 2015 года, тогда бульдозер раздавил 650 кг польских яблок.

