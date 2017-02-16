​Расстрелявший женщину в упор мужчина рассказал о причине своего поступка

Расстрелявший женщину в упор мужчина рассказал о причине своего поступка

Новосибирец, который застрелил женщину на ул. Богдана Хмельницкого, назвал причину своего поступка.


«По версии следствия, у них ранее были близкие отношения, за несколько дней женщина решила порвать с ним отношения. Мужчина так своеобразно отреагировал», — рассказали в Следственном управлении СК РФ по НСО.


В управлении пояснили, что эта версия была основана на словах подозреваемого — он дал признательные показания во время допроса и объяснил свой поступок этой ситуацией.


Преступление произошло утром 15 февраля, через несколько часов видео с камер наблюдения возле дома № 63 по ул. Богдана Хмельницкого появилось в интернете. На нем видно, как из припаркованной машины выходит мужчина с ружьем и стреляет по ногам женщины, которая идет мимо. Женщина падает, мужчина уезжает, вскоре пострадавшую находит дворник.


Потерпевшая погибла по пути в больницу, выстрелы попали в ноги и живот. Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова уточнила, что медики оказались на месте через 10 минут после вызова. «Женщине приблизительно 40 лет. Было тяжелое ранение огнестрельное», — отметила Большакова.


На место преступления выехали полицейские. Они выяснили, что стрелявший мужчина находится в квартире одного из соседних домов. «Полицейскими были блокированы пути возможного отхода преступника, после чего через некоторое время он был задержан. Полицейские вскрыли дверь его квартиры и задержали, изъяли у него оружие — охотничье ружье. По предварительным данным, оно законно зарегистрировано на его имя. Оружие изъято», — рассказывали в ГУ МВД.


Полицейские задержали 51-летнего подозреваемого в тот же день. Следователи возбудили уголовное дело по 1 ст. 105 УК РФ (убийство).


Позже стало известно, что стрелявший был соседом жертвы и на момент преступления был пьяным.

Елена Громкова
Фото скриншот видео youtube.com, канал 8 канал.Новосибирск

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