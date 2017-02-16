Новосибирцам понравилась идея мэра сделать пешеходной улицу Ленина

Больше 70 % новосибирцев высказались за создание пешеходной зоны на ул. Ленина.





Мэрия подвела итоги опроса 14 февраля. В нем с 24 января поучаствовали 2757 человек, из них почти 56 % мужчин и 44,1 % женщин. За создание на ул. Ленина пешеходной зоны высказались 70,4 % новосибирцев.







Наибольшее количество респондентов (36,1 %) при ответе на вопрос о границах пешеходной зоны на ул. Ленина отдали свое предпочтение ответу: «от площади Ленина до пересечения с проспектом Димитрова», 21,6 % — «от площади Ленина до пересечения с ул. Урицкого», 19 % — «от площади Ленина до пересечения с ул. Революции», еще 23,3 % затруднились ответить.







19,8 % респондентов отнеслись к предложению сделать ул. Ленина пешеходной отрицательно, а 9,3 % считают, что лучше сделать прогулочной другую улицу.







Итоги голосования на сайте мэрии





«Большинство респондентов в целом положительно относятся к созданию пешеходных зон на улицах города (59,8 % — положительно, 25 % — скорее положительно). При этом 81,9 % участников опроса хотели бы, чтобы в Новосибирске появилась пешеходная улица», — обобщили итоги опроса в пресс-центре мэрии.







НГС.НОВОСТИ также проводили опрос своих читателей и просили ответить, хотели ли бы они видеть ул. Ленина без машин. Голоса разделились практически поровну — 30 % высказались за, 33 % — против. Еще 20 % выразили желание, чтобы ул. Ленина была пешеходной круглый год, а не только летом. Таким образом, большинство читателей НГС также высказались за пешеходную ул. Ленина.







Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть 23 января заявил, что участок ул. Ленина от одноименной площади до театра «Красный факел» станет пешеходным по выходным дням каждого лета.





Поручение изучить этот вопрос мэр дал вчера своему заместителю Данияру Сафиуллину, когда говорил о планах городских властей на 2017 год.

