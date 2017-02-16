Суд запретил новосибирцу летать на самодельном самолете

Суд запретил новосибирцу летать на самодельном самолете

Западно-Сибирская транспортная прокуратура через суд добилась того, чтобы новосибирский пенсионер прекратил летать на легком самолете, который он сделал сам.


Пенсионер собрал самолет летом 2016 года, а после начал летать над СНТ «Овражки» в Новосибирском районе. Собственником самолета значится его сын. 


«По иску Новосибирской транспортной прокуратуры, которая провела проверку по факту незаконных полетов, суд запретил пенсионеру полеты на самодельном самолете, а его сыну эксплуатировать самолет», — отметили в транспортной прокуратуре.


Ранее в прокуратуре объясняли, что самолет не имел регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности. На борту не было аварийного радиомаяка, а пилот не проходил медобследование и не получал свидетельства, что имеет знания и навыки для управления самолетом.


Сначала в отношении пилота-пенсионера возбудили административное дело и выписали штраф 2 тыс. руб., теперь суд запретил использовать самодельное воздушное судно. Вступило ли решение в силу, в прокуратуре оперативно сообщить не смогли.


Еще один несертифицированный летчик, с которым вела тяжбу прокуратура, — парапланерист Александр Орлов. Правда, он выиграл суд и отстоял свое право не платить штраф за то, что у него нет лицензии на воздушные перевозки.   

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

Прочтений: 6075
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (57)57
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено