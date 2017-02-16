Суд запретил новосибирцу летать на самодельном самолете

Западно-Сибирская транспортная прокуратура через суд добилась того, чтобы новосибирский пенсионер прекратил летать на легком самолете, который он сделал сам.







Пенсионер собрал самолет летом 2016 года, а после начал летать над СНТ «Овражки» в Новосибирском районе. Собственником самолета значится его сын.





«По иску Новосибирской транспортной прокуратуры, которая провела проверку по факту незаконных полетов, суд запретил пенсионеру полеты на самодельном самолете, а его сыну эксплуатировать самолет», — отметили в транспортной прокуратуре.







Ранее в прокуратуре объясняли, что самолет не имел регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности. На борту не было аварийного радиомаяка, а пилот не проходил медобследование и не получал свидетельства, что имеет знания и навыки для управления самолетом.







Сначала в отношении пилота-пенсионера возбудили административное дело и выписали штраф 2 тыс. руб., теперь суд запретил использовать самодельное воздушное судно. Вступило ли решение в силу, в прокуратуре оперативно сообщить не смогли.







Еще один несертифицированный летчик, с которым вела тяжбу прокуратура, — парапланерист Александр Орлов. Правда, он выиграл суд и отстоял свое право не платить штраф за то, что у него нет лицензии на воздушные перевозки.