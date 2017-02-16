Власти ополчились на хозяйку квартиры с множеством кошек и собак

Власти ополчились на хозяйку квартиры с множеством кошек и собак

Администрация Кировского района Новосибирска подала в суд на любительницу кошек, которая утомила соседей едким запахом из квартиры.


Как следует из искового заявления, жители дома на ул. Немировича-Данченко жалуются в администрацию на свою соседку, которая содержит в квартире много собак и кошек. 


«Жилое помещение находится в антисанитарном состоянии, из него по подъезду распространяется едкий запах. Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований и испытаний, концентрация аммиака в пробе воздуха, отобранной на лестничной площадке у спорной квартиры, составила 0,4 мг/куб. м, что превышает предельно допустимую концентрацию в 0,2 мг/куб. м, установленную гигиеническими нормативами», — сообщили в Кировском районном суде Новосибирска.


На требования прекратить нарушения владелица квартиры не реагирует, поэтому на прошлой неделе администрация Кировского района обратилась в суд. Власти добиваются права выставить квартиру на публичные торги.


«Назначена подготовка дела к судебному разбирательству на 1 марта 2017 года», — уточнили в Кировском районном суде.


Месяцем ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали еще об одном конфликте между соседями на ул. Немировича-Данченко: владелица одной из квартир в доме № 22/1 два года собирала мусор и завалила прихожую до потолка

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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