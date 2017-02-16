Большевистская, Ватутина и Немировича-Данченко оказались неожиданно свободными в утренний час пик

Сегодня, 16 февраля, сразу несколько магистралей Новосибирска, где обычно собираются утренние пробки, оказались неожиданно свободными.







Например, загруженность ул. Большевистской, если ехать из Академгородка в сторону ст. метро «Речной вокзал», сервис Яндекс.Пробки оценил на 4 балла вместо привычных 7. Хотя нередки случаи, когда ул. Большевистская по утрам собирает пробки длиной 8 км.







Ул. Большевистская





Также внезапно легко можно проехать по ул. Бориса Богаткова. По направлению к ул. Кирова на магистрали всего 4 балла, что на 3 балла ниже обычного. Практически свободна, по своим меркам, ул. Немировича-Данченко — пробки там всего 3 балла вместо привычных 6. Кроме того, могут порадоваться те, кто добирается на работу по ул. Ватутина — в сторону пл. Труда можно встретить пробки в 2 балла, что на 3 балла ниже обычного.











Зато довольно безрадостно выглядит Красный проспект от ул. Достоевского до ул. Фрнузе при движении в сторону центра — скорость потока всего 7 км/ч, сообщает сервис Яндекс.Пробки.







Общая ситуация с пробками на магистралях города оценивается на 5 баллов, что совпадает с уровнем загруженности дорог вчерашнего утра.