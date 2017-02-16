Владельцев​ автостоянки на Димитрова обвинили в незаконном сборе денег

Вокруг парковки возле дома по адресу ул. Димитрова, 17 разгорпелся конфликт — собственников обвинияют в захвате муниципальной земли, но они уверяют, что ничего не нарушают.







«В 1997 г. здесь сделали стоянку. Потом они официально взяли маленький кусочек земли в мэрии. А территорию возле дома захватили самовольно… По документам, мы посмотрели, они с 2001 г. незаконно собирали на этой территории (придомовой — И.К.) деньги. Когда это мы выяснили, то попросили убрать ограждение. Часть ограждения они убрали», — рассказал адвокат Алексей Крестьянов, выступивший в конфликте на стороне одного из собственников офисного помещения в здании по этому адресу.







По словам Крестьянова, деньги с паркующихся возле дома продолжали брать и позже, несмотря на то, что ограждения уже не было.







«У меня подозрение, что в городе такого очень много: берут у мэрии маленький кусочек законной территории, дальше быстренько раздвигают ее границы… Мы вообще призываем жителей домов открыть свои территории, шлагбаумы, чтобы людям было где [бесплатно] парковаться, т.к. кругом все завалило снегом», — прокомментировал Алексей Крестьянов, добивающийся теперь, чтобы автостоянка вновь поставила ограждение, но исключительно по периметру своего участка.







Алексей Обмочевский, руководитель ООО «Лидер» — компании, которой принадлежит автостоянка, объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ ситуацию по-своему: деньги с паркующихся у дома они не берут, а ограждение с заходом на муниципальную землю было поставлено здесь предыдущим владельцем стоянки. Они же убрали забор, т.к. пошли навстречу недовольным, не желая каких-то конфликтов и обещанных обращений в различные инстанции.







«Ограждение было убрано, но обращений в инстанции мы не избежали. Поэтому <…> у нас было две налоговые проверки, в том числе и контрольная закупка… Была проверка из ГИБДД, осмотр территории администрацией района, мэрией. Нарушений не выявили», — рассказал владелец автостоянки. Он также заметил, что суд постановил: в соответствии с определенными правилами забор они могут не ставить, а сделать разметку на асфальте, что и будет выполнено, когда станет сухо.







Борьба с автостоянками иногда завершается и судебными решениями о сносе, как было в деле с автостоянкой у «Мегаса». Там ее владельцы задолжали муниципалитету за аренду земли почти 955 тыс. руб. Суд постановил, что долг образовался за период с IV квартала 2012 г. по IV квартал 2015 г.