Владельцев​ автостоянки на Димитрова обвинили в незаконном сборе денег

Владельцев автостоянки на Димитрова обвинили в незаконном сборе денег (фото)

Вокруг парковки возле дома по адресу ул. Димитрова, 17 разгорпелся конфликт —  собственников обвинияют в захвате муниципальной земли, но они уверяют, что ничего не нарушают.


«В 1997 г. здесь сделали стоянку. Потом они официально взяли маленький кусочек земли в мэрии. А территорию возле дома захватили самовольно… По документам, мы посмотрели, они с 2001 г. незаконно собирали на этой территории (придомовой — И.К.) деньги. Когда это мы выяснили, то попросили убрать ограждение. Часть ограждения они убрали», — рассказал адвокат Алексей Крестьянов, выступивший в конфликте на стороне одного из собственников офисного помещения в здании по этому адресу.


По словам Крестьянова, деньги с паркующихся возле дома продолжали брать и позже, несмотря на то, что ограждения уже не было.


«У меня подозрение, что в городе такого очень много: берут у мэрии маленький кусочек законной территории, дальше быстренько раздвигают ее границы… Мы вообще призываем жителей домов открыть свои территории, шлагбаумы, чтобы людям было где [бесплатно] парковаться, т.к. кругом все завалило снегом», — прокомментировал Алексей Крестьянов, добивающийся теперь, чтобы автостоянка вновь поставила ограждение, но исключительно по периметру своего участка.


Алексей Обмочевский, руководитель ООО «Лидер» — компании, которой принадлежит автостоянка, объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ ситуацию по-своему: деньги с паркующихся у дома они не берут, а ограждение с заходом на муниципальную землю было поставлено здесь предыдущим владельцем стоянки. Они же убрали забор, т.к. пошли навстречу недовольным, не желая каких-то конфликтов и обещанных обращений в различные инстанции.


«Ограждение было убрано, но обращений в инстанции мы не избежали. Поэтому <…> у нас было две налоговые проверки, в том числе и контрольная закупка… Была проверка из ГИБДД, осмотр территории администрацией района, мэрией. Нарушений не выявили», — рассказал владелец автостоянки. Он также заметил, что суд постановил: в соответствии с определенными правилами забор они могут не ставить, а сделать разметку на асфальте, что и будет выполнено, когда станет сухо.


Борьба с автостоянками иногда завершается и судебными решениями о сносе, как было в деле с автостоянкой у «Мегаса». Там ее владельцы задолжали муниципалитету за аренду земли почти 955 тыс. руб. Суд постановил, что долг образовался за период с IV квартала 2012 г. по IV квартал 2015 г. 

Илья Калинин
Фото предоставлено Алексеем Крестьяновым 

Прочтений: 2283
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено