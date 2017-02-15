​Жена пропавшего в Шерегеше сноубордиста рассказала о поисках мужа

Жена пропавшего бердского сноубордиста-фрирайдера Романа Самборского Валерия рассказала о поисках мужа, пропавшего 13 февраля в горах Шерегеша.







В Шерегеше семья отдыхала вместе с пятимесячным ребенком и братом Валерии.







«13 февраля мы с Ромой катались вместе с 9 утра до 12 часов дня на горе Мустаг на снегоходах, ребенок оставался с братом. Мы приехали домой, пообедали, немножко отдохнули, я осталась с ребенком, а он с моим братом примерно в полвторого ушли из дома», — рассказала девушка.







Брат Валерии катается не очень хорошо, поэтому Роман оставил его на трассе «Панорама», а сам пошел искать «пухляк» (неподготовленную трассу). Мужчины договорились встретиться в 5 часов в кафе у спуска «Панорамы». В итоге Роман не пришел, брат Валерии прождал его 50 минут, а затем поехал к сестре, ожидая найти Романа там. А в 18 часов брат с сестрой обратились к спасателям.







Валерия рассказала, что вчера ей показали два видео с ее мужем, которые сняли видеорегистраторы.





«13-го числа примерно в 15:50–16:00, а в дальнейшем в 16:20 он идет вдоль автомобильной дороги из Шерегеша в сторону Чугунаша. Он полностью экипирован, он даже очки не снимает, он идет в шлеме, балаклаве»,





— отметила она.







Спасатели, по ее словам, предполагают, что молодой человек пропал в 10 км от сектора Е горы Зеленая — в поселке Чугунаш Романа никто не видел.







Валерия отметила, что подобных случаев раньше никогда не было — Роман очень хорошо катается на сноуборде, занимается этим 10 лет. «Он никогда не уходил из дома, чтобы просто уйти, непонятно в каком направлении, ничего не сказав», — сказала Валерия, отметив, что телефон у Романа с собой был, но сейчас он недоступен.







Пропажу бердского сноубордиста накануне подтвердили в пресс-службе Кемеровского ГУ МВД.