​Жена пропавшего в Шерегеше сноубордиста рассказала о поисках мужа

Жена пропавшего в Шерегеше сноубордиста рассказала о поисках мужа

Жена пропавшего бердского сноубордиста-фрирайдера Романа Самборского Валерия рассказала о поисках мужа, пропавшего 13 февраля в горах Шерегеша.


В Шерегеше семья отдыхала вместе с пятимесячным ребенком и братом Валерии.


«13 февраля мы с Ромой катались вместе с 9 утра до 12 часов дня на горе Мустаг на снегоходах, ребенок оставался с братом. Мы приехали домой, пообедали, немножко отдохнули, я осталась с ребенком, а он с моим братом примерно в полвторого ушли из дома», — рассказала девушка.


Брат Валерии катается не очень хорошо, поэтому Роман оставил его на трассе «Панорама», а сам пошел искать «пухляк» (неподготовленную трассу). Мужчины договорились встретиться в 5 часов в кафе у спуска «Панорамы». В итоге Роман не пришел, брат Валерии прождал его 50 минут, а затем поехал к сестре, ожидая найти Романа там. А в 18 часов брат с сестрой обратились к спасателям.


Валерия рассказала, что вчера ей показали два видео с ее мужем, которые сняли видеорегистраторы.


«13-го числа примерно в 15:50–16:00, а в дальнейшем в 16:20 он идет вдоль автомобильной дороги из Шерегеша в сторону Чугунаша. Он полностью экипирован, он даже очки не снимает, он идет в шлеме, балаклаве»,


 — отметила она.


Спасатели, по ее словам, предполагают, что молодой человек пропал в 10 км от сектора Е горы Зеленая — в поселке Чугунаш Романа никто не видел.


Валерия отметила, что подобных случаев раньше никогда не было — Роман очень хорошо катается на сноуборде, занимается этим 10 лет. «Он никогда не уходил из дома, чтобы просто уйти, непонятно в каком направлении, ничего не сказав», — сказала Валерия, отметив, что телефон у Романа с собой был, но сейчас он недоступен.


Пропажу бердского сноубордиста накануне подтвердили в пресс-службе Кемеровского ГУ МВД.

Елена Громкова
Скрин vk.com/roma_samborskiy

Прочтений: 9228
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено