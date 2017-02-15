Зараженные ВИЧ новосибирцы массово отказываются от лекарств

Очередь на бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
Очередь на бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

В Новосибирской области стало бурно развиваться ВИЧ-диссидентство — его сторонники отрицают существование СПИДа и не хотят лечиться.


Об этом в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской» рассказал и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов.


По его словам, движение ВИЧ-диссидентства в Новосибирской области развивается в двух направлениях.


«Первая направленность — это вообще в принципе отрицание данного заболевания. Там, извините, уже клиника немножко другая — когда от теории заговоров до инопланетян. Поэтому я еще раз говорю: там клиника немножко другая, другие специалисты Минздрава должны заниматься данными товарищами. И второе направление — это отрицание, так скажем, эффекта от той терапии, которая предлагается. То есть понимание того, что якобы препараты, которые назначаются, они вредны, а их побочные явления преобладают над положительным эффектом и, соответственно, должны быть некие там волшебные другие препараты, которые без побочных эффектов позволяют, что называется, существовать в данной ситуации», — прокомментировал Ярослав Фролов.


Как отметил и.о. главы министерства здравоохранения, всего в Новосибирской области насчитывается 32 989 зараженных ВИЧ. Только в 2016 году врачи выявили новых 3950 случаев заболевания.


В конце прошлого года заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Эдуард Карамов рассказывал, что до Новосибирской области добралась новая версия ВИЧ, которая образовалась в России.


«Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG. Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1, и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее "родителей"», — отмечал Эдуард Карамов на заседании президиума РАН.


Самый известный ВИЧ-диссидент Новосибирска — молодой рэпер, который хвастался в соцсетях массовыми сексуальными подвигами и попал под обвинение в совращении несовершеннолетней девушки.

Ольга Хмелевская
Фото Елены Гурьяновой

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