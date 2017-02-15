Владелец популярной маршрутки решил поднять тариф сразу на 5 рублей

Владелец популярной маршрутки решил поднять тариф сразу на 5 рублей (фото)

В Новосибирске повысится стоимость проезда на маршрутном такси № 52, курсирующем по Академгородку.


О повышении тарифа на проезд в маршрутном такси № 52 «ИКЭМ – Цветной проезд» в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель. Он увидел объявление о повышении стоимости проезда в салоне маршрутки и сфотографировал его. 


Мужчина возмущенно написал, что перевозчик планирует повысить тариф сразу на четверть суммы — с 20 до 25 руб.


Владелец популярной маршрутки решил поднять тариф сразу на 5 рублей (фото)


НГС.НОВОСТИ обратились за разъяснениями к перевозчику, однако на звонки никто не отвечал.


Перевозчики начали повышать тариф на проезд в маршрутках с середины октября, стоимость проезда подскочила в среднем на 5 руб. Повышение тарифа коснулось маршрутных такси 

№ 55 «ОРМЗ – Областная больница»,  № 72 «пос. Лесной – Биатлонный комплекс».


Перевозчики в один голос ссылаются на федеральный закон № 220 об организации регулярных перевозок пассажиров, который был принят Госдумой летом 2015 года. Согласно ему владельцы коммерческих маршрутов сами определяют цену на проезд. Владельцы маршруток признаются, что вынуждены повысить тариф, так как работают себе в убыток. 

Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко (1), читателя (2)

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