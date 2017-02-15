На улицах Новосибирска замечена красная Ferrari California

Днем 15 февраля новосибирцы увидели на левом берегу города редкий для Сибири красный автомобиль «Феррари».







«Спорткар двигался по ул. Мира в сторону Винаповского моста», — передали слова очевидца специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Судя по всему, по улицам Новосибирска проехала Ferrari California. У этого автомобиля двигатель мощностью 490 л.с., а до 100 км/ч машина разгоняется за 3,8 секунды.











В частных объявлениях стоимость этой модели начинается от 7,1 млн руб. Официальный дилер автомобилей «Феррари» сейчас предлагает к продаже похожую модель Ferrari California T, стоимость которой начинается от 11 млн 199 тыс. руб.







В январе 2016 года НГС рассказывал о продаже другого итальянского спорткара — Ferrari 458 Spider. Сообщение о продаже машины за 13,5 млн руб. размещал брат хоккеиста из омского «Авангарда».