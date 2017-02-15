На улицах Новосибирска замечена красная Ferrari California

На улицах Новосибирска замечена красная Ferrari California (фото)

Днем 15 февраля новосибирцы увидели на левом берегу города редкий для Сибири красный автомобиль «Феррари».


«Спорткар двигался по ул. Мира в сторону Винаповского моста», — передали слова очевидца специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Судя по всему, по улицам Новосибирска проехала Ferrari California. У этого автомобиля двигатель мощностью 490 л.с., а до 100 км/ч машина разгоняется за 3,8 секунды.


На улицах Новосибирска замечена красная Ferrari California (фото)


В частных объявлениях стоимость этой модели начинается от 7,1 млн руб. Официальный дилер автомобилей «Феррари» сейчас предлагает к продаже похожую модель Ferrari California T, стоимость которой начинается от 11 млн 199 тыс. руб.


В январе 2016 года НГС рассказывал о продаже другого итальянского спорткара — Ferrari 458 Spider. Сообщение о продаже машины за 13,5 млн руб. размещал брат хоккеиста из омского «Авангарда».

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus (1), auto.ferrari.com (2)

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