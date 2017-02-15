В «Ауре» заработала детская площадка с Королевой Червей и говорящей гусеницей









В ТРЦ «Аура» появилась детская тематическая площадка Alice in Wonderland с фигурами персонажей книги Льюиса Кэрролла.





Аттракцион расположен на четвертом этаже и рассчитан на маленьких детей, для которых здесь построены небольшой домик, карусель, лабиринт, ванна с шариками и т.д. Площадка оформлена в виде крепости, которая населена фигурами героев из книги «Алиса в Стране чудес».











На шляпе Безумного шляпника сидит говорящая гусеница Абсолем, в центре карусели — злая Королева Червей, на стенах — Белый Кролик с карманными часами, сама Алиса, читающая книжку, а над бассейном с шариками возвышается голова Чеширского кота.





Пользование площадкой платное — оставить ребенка на полчаса обойдется здесь в 150 руб. За эти деньги за малышом будут приглядывать, но, как пояснили в игровой зоне, заниматься персонально с каждым вряд ли получится, особенно если детей будет много.











Alice in Wonderland — не единственная игровая площадка в «Ауре». Этажом выше здесь работает собственная игровая зона ТЦ, пользование которой бесплатно, но за детьми там никто не следит.





Самая большая игровая зона в торговых центрах Новосибирска сегодня работает в «МЕГЕ» — в прошлом году она была расширена и обновлена. Она также бесплатная.











Как рассказал совладелец площадки Денис Балашов, это его совместный бизнес с супругой. Раньше сам Денис торговал запчастями, а его жена работала маркетологом. Решив организовать собственное предприятие, они открыли подобную площадку в «Ауре» — в ней также можно было оставить детей за плату, но у площадки не было никакой тематической направленности, это был просто набор аттракционов. Новый проект Балашовы надеются тиражировать и дальше — по словам Дмитрия, такого рода игровую зону можно открыть на площади до 500 кв. м.

