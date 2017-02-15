Синоптики рассказали о столетнем рекорде холода и скором потеплении

Синоптики рассказали о столетнем рекорде холода и скором потеплении

Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на предстоящие трое суток — в регион идет кратковременное потепление, а в начале недели был обновлен столетний рекорд холода.


13 февраля ночью в Усть-Тарке было –40,6 градусов. Это температурный минимум для этого дня за сто лет.


«Предыдущий рекорд был в 1969 году, сейчас было на градус с лишним холоднее», — говорит пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


С 16 февраля ожидается небольшое и кратковременное ослабление аномальных февральских морозов. Холодный антициклон отходит на восток и юго-восток.


«Завтра мы уже предполагаем температурный фон ночью –21…–26 градусов, а днем температура тоже повысится до –13…–18 градусов. 17 февраля ждем выхода южного циклона из регионов Средней Азии и Казахстана. С ним мы связываем снегопады, метели и ослабление морозов до –16 ночью и до –7 днем. Уже 18 февраля циклон уйдет и опять наступит похолодание», — сообщил Ренад Ягудин.


Днем 18 февраля осадки прекратятся. Днем столбик термометра вернется к отметке –17 градусов.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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