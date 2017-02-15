Игрокам новой версии настольной «Монополии» предложили купить Новосибирск

В продаже появилась обновленная версия настольной игры «Монополия: Россия», на карте которой изображен Новосибирск.









Перечень городов, которые попадут на карту нового издания игры «Монополия: Россия», ее производитель — компания Hasbro — обнародовала еще в марте 2016 года. Всего в списке оказалось более двух десятков российских городов — любители игры выбрали их во время интернет-голосования. Лидером этого голосования стал Новосибирск, получивший в свою поддержку 32 332 голоса.







«Новосибирск был и в предыдущей версии игры. Здесь обновление произошло именно в фишках, т.е. сейчас они типично русские (здесь есть собор Василия Блаженного, космонавт, медведь, лапти, балалайка и матрешки), и несколько по-иному выглядит игровое поле. Новосибирск тоже есть», — сообщили в одном из новосибирских магазинов настольных игр, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась под видом покупателя.







На обновленном игровом поле Новосибирск символизирует одна из его главных достопримечательностей — театр оперы и балета. Квадрат с изображением Новосибирска расположен между Тюменью и Москвой. При желании игрок может купить любой город.





«Если игрок владеет Собственностью, он получает ренту с других игроков, которые останавливаются на ней. Когда игрок соберет всю Собственность одного цвета, т.е. станет монополистом, он может строить Дома и Отели на участках этого цвета и собирать повышенную ренту», — говорится в правилах игры.





Стоимость нового издания настольной игры в обычных и онлайн-магазинах варьируется в пределах 2200–2500 руб.











Справка: «Монополия» — настольная игра в жанре экономической стратегии, изобретенная в 1934 году в США. Цель игры — рационально использовать стартовый капитал, успешно развить свой бизнес и добиться банкротства других игроков. В 2010 году компания Hasbro впервые выпустила специальную версию игры «Монополия: Россия» с изображением 22 российских городов, в число которых вошел Новосибирск.