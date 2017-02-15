Новосибирская модель выступила на Неделе моды в Нью-Йорке с «кровью из глаз»

Новосибирская модель Александра Карпова с необычным макияжем выступила на престижной Неделе моды, которая прошла в Нью-Йорке.





«Эта Неделя считается самой престижной, потому что открывает все недели моды. После нее дизайнеры перемещается со своими коллекциями по всему миру – на Недели мод в Европу, Азию… И Саша попала сюда без всяких кастингов, ее лично приглашали», — рассказала директор модельного агентства Elite Stars Наталья Грель.







В рамках Нью-Йоркской недели моды Александра поучаствовала в показах нескольких дизайнеров, среди которых был очень известный в США Кристиан Сириано, одевающий многих американских звезд. На его показе Александре сделали оригинальный макияж, напоминающий кровь из глаз.











«Вдохновило Кристиано на использование таких красок посещение одного из парков Лас-Вегаса — Долины огня (парк с горами из ярко-красного известняка, окаменевшими деревьями и древним петроглифами. — И.К.). Его очень вдохновили пески и их яркость. А вообще коллекция была посвящена последним политическим событиям Америки (атакам сторонников Трампа на афроамериканцев, геев и мексиканцев. — И.К.) и личным ощущениям дизайнера. В одном из нарядов шоу он явно дал знать, что мода молчать не будет. На черной девушке была розовая футболка с надписью "people are people" ("люди есть люди")», — рассказала Александра Карпова.











После одного из показов, где на голове Александры сделали очень пушистую прическу, в ее инстаграме появилась запись от знакомой: «Я сочувствую твоим волосам». На что Александра ответила: «Их больше нет» и поставила грустный смайлик.











Александре Карповой 24 года, родом она из Искитима, работает в модельном агентстве Elite Stars. В январе НГС.НОВОСТИ рассказывали, как эта модель выступила на модном показе мужской моды в Лондоне.





