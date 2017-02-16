Красивые снимки Новосибирска вывели его в топ-10 по упоминаниям в Instagram

Рассвет под Новосибирском

Новосибирск попал в десятку самых популярных городов России у пользователей Instagram.







Рейтинг городов, наиболее популярных в соцсети Instagram, составили эксперты туристического поисковика KAYAK. Новосибирск оказался в списке на 7-й строчке. Русскоязычный и англоязычный хештэг #novosibirsk использовался в Instagram 6,3 млн раз, отмечается в сообщении поисковика.







Топ возглавили Москва и Санкт-Петербург, собравшие 55,4 млн и 20,8 млн публикаций соответственно. Следом идут южные города — Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и Казань.







Корреспонденты НГС.НОВОСТИ изучили несколько десятков аккаунтов самых популярных в Новосибирске блогеров и выяснили, что практически все из них используют Instagram не для личных целей, а для работы. Это аккаунты моделей, фотографов, фешн-стилистов, число их подписчиков в среднем — около 100 тыс. человек. Самый популярный аккаунт на сегодня, по версии аналитического портала livedune.ru, у певицы из Новосибирска Аиши Выскубовой — 359 тыс. подписчиков.





У популярных блогеров встречаются лишь единицы фотографий с видами Новосибирска с большим числом «лайков». В основном в соцсеть они выкладывают селфи, снимки с отдыха за границей и красивые аксессуары.







Значительно чаще виды Новосибирска отправляют в Instagram обычные пользователи, у которых максимум 2–3 тыс. подписчиков.

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облачное производство в масштабах города Н 💭💭💭💭💭💭💭💭... Публикация от Eva Shafran 🌟⭐️🌟⭐🌟🌙 (@evashafran) Янв 31 2017 в 9:14 PST





Новосибирцы часто выкладывают фотографии с красивыми видами города. Во время январских морозов пользователи Instagram делились снимками заснеженного Новосибирска и писали, что город в таком виде им по душе. Часто в соцсетях появляются фотографии с новосибирскими рассветами и закатами — они бывают алого, малинового, сиреневого цветов.

