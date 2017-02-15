В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)





В Новосибирске открылась новая библиотека при НГТУ, которая занимает отдельное четырехэтажное здание — в ней собрано больше полутора миллионов книг, которыми могут пользоваться все желающие.











Торжественное открытие нового здания библиотеки состоялось сегодня, 15 февраля.









Как рассказали в университете, здание библиотеки построено на деньги, выделенные по Федеральной адресной инвестиционной программе Министерства образования и науки РФ, а также на внебюджетные средства НГТУ. Общая сумма, затраченная на строительство — 305 млн руб.









Библиотека названа в честь Георгия Лыщинского, который был ректором вуза с 1955 по 1990 годы.











Площадь здания — 8 тыс. кв. м, для читателей здесь 1000 посадочных мест. Также в здании есть конференц-зал и выставочные залы.











«Пользоваться Научной библиотекой НГТУ смогут не только студенты, преподаватели и сотрудники университета, но и все желающие, — пояснили в НГТУ. — Возможности нового здания Научной библиотеки НГТУ позволяют на высоком уровне организовывать проведение выставок, семинаров, конференций, круглых столов и других научных, просветительских и культурных мероприятий».











Как рассказала директор библиотеки Вера Удотова, в библиотеке собрано 1 млн 320 тыс. печатных изданий, вместе с электронными ресурсами — около 2 млн.











Научная библиотека оснащена системой автоматизации, предусматривающей свободный доступ читателей к литературе.









«Читатель сам приходит, выбирает нужную ему книгу, регистрирует на стойке регистрации и уходит. Библиотекари есть, но они выполняют роль консультантов, помощников, которые могут помочь найти нужную книгу», — пояснила директор библиотеки.









