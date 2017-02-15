В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)

В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)


В Новосибирске открылась новая библиотека при НГТУ, которая занимает отдельное четырехэтажное здание — в ней собрано больше полутора миллионов книг, которыми могут пользоваться все желающие.


В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)


Торжественное открытие нового здания библиотеки состоялось сегодня, 15 февраля.


В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)


Как рассказали в университете, здание библиотеки построено на деньги, выделенные по Федеральной адресной инвестиционной программе Министерства образования и науки РФ, а также на внебюджетные средства НГТУ. Общая сумма, затраченная на строительство — 305 млн руб. 


В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)


Библиотека названа в честь Георгия Лыщинского, который был ректором вуза с 1955 по 1990 годы.


В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)


Площадь здания — 8 тыс. кв. м, для читателей здесь 1000 посадочных мест. Также в здании есть конференц-зал и выставочные залы.


В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)


«Пользоваться Научной библиотекой НГТУ смогут не только студенты, преподаватели и сотрудники университета, но и все желающие, — пояснили в НГТУ. — Возможности нового здания Научной библиотеки НГТУ позволяют на высоком уровне организовывать проведение выставок, семинаров, конференций, круглых столов и других научных, просветительских и культурных мероприятий».


В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)


Как рассказала директор библиотеки Вера Удотова, в библиотеке собрано 1 млн 320 тыс. печатных изданий, вместе с электронными ресурсами — около 2 млн.


В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)


Научная библиотека оснащена системой автоматизации, предусматривающей свободный доступ читателей к литературе.


В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)


«Читатель сам приходит, выбирает нужную ему книгу, регистрирует на стойке регистрации и уходит. Библиотекари есть, но они выполняют роль консультантов, помощников, которые могут помочь найти нужную книгу», — пояснила директор библиотеки.


В Новосибирске открылась 4-этажная библиотека с 1,5 миллионами книг (фото)


Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 3121
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено