Новосибирская область откажется от своего «посольства» в Москве

Новосибирская область откажется от своего «посольства» в Москве

Власти Новосибирской области собираются упразднить постоянное представительство региона в Москве.


«Передать функции, возложенные на управление — постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве, управлению делами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области», — говорится в проекте постановления губернатора НСО, опубликованного на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».


Постоянное представительство Новосибирской области в Москве работает по адресу Скатертный переулок, 25. Возглавляет ведомство Татьяна Сычева. В 2015 году она задекларировала доход в 1,7 млн руб., два автомобиля — «Тойота Аристо» и «Лэнд Ровер», два земельных участка, два жилых дома и два гаража в России, следует из данных на сайте постпредства.


На постпредство возложено несколько стратегических функций. В частности, ведомство должно информировать губернатора и правительство Новосибирской области о решениях федеральных властей и вносить в Правительство РФ, Администрацию Президента РФ и другие органы высшей власти предложения, которые затрагивают интересы региона. Расходы на содержание представительства ложатся на бюджет Новосибирской области.


Связаться с начальником постпредства Татьяной Сычевой корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.


Напомним, весной 2016 года президент России Владимир Путин упразднил миграционную службу и госнаркоконтроль. Правопреемником этих ведомств стало Министерство внутренних дел. 

Ольга Хмелевская
Скриншот google.com/streetview

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