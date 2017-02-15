На покупку 3 трамвайных вагонов потратят 60 миллионов рублей

На покупку 3 трамвайных вагонов потратят 60 миллионов рублей

Новосибирское муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт», занимающееся перевозками на трамваях и троллейбусах, покупает 3 модернизированных трамвайных вагона стоимостью 19,7 млн руб. каждый.


Сегодня, 15 февраля, ГЭТ разместил аукционную документацию на покупку вагонов на сайте zakupki.gov.ru.


Модели трамвайных вагонов в документации не указаны. Каждый из трех вагонов должен будет иметь не менее 29 сидений и максимальную вместимость до 159 человек при размещении 8 человек на каждый квадратный метр салона. Сами вагоны будут трехдверными. Водительская кабина должна быть оснащена зеркалами заднего вида с электроподогревом. Снаружи вагоны должны быть выкрашены в темно-красный и белый цвета.


Итоги аукциона подведут 13 марта, покупку общей стоимостью около 59,11 млн руб. оплатят из средств ГЭТ. Место поставки вагонов — левобережное трамвайное депо на ул. Сибиряков-Гвардейцев.


Директор МКП «Горэлектротранспорт» Евгений Жиратков в ноябре 2016 года называл износ парка одной из главных проблем транспортного предприятия. «При нормативных сроках эксплуатации трамвая 16 лет, троллейбуса — 10 лет мы сегодня имеем по трамваю 20 лет, по троллейбусу — 16 лет», — говорил Жиратков на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству. Убыток транспортного предприятия по итогам января-сентября прошлого года оценивался в 157 млн руб.

Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова

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