Молодой человек упал с 9-го этажа и пошел домой

Молодой человек упал с 9-го этажа и пошел домой

14 февраля молодой новосибирец упал с 9-го этажа дома, но решил просто вернуться домой. 


«Мужчина 20-летний выпал с 9-го этажа, попал на капот машины, [остался] живой, вернулся сам домой», — сообщила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова. По ее словам, позже дома молодой человек почувствовал себя хуже, так что ему потребовалась помощь врачей. Оказалось, что у него черепно-мозговая травма, и бригада «скорой помощи» увезла его в стационар.


Адрес дома, с которого упал новосибирец, неизвестен — сейчас редакция НГС.НОВОСТИ ищет очевидцев этого события.


Это падение — не единственный случай 14 февраля. Вчера вечером молодой человек поспорил со знакомым и спрыгнул со второго этажа на первый в ТРЦ «Ройял Парк». По предварительным данным, новосибирец прыгнул, поскольку поспорил об этом со своим знакомым, и выиграл спор. Его увезли в больницу со сломанной ногой. 

 

В сентябре прошлого года 16-летний подросток, сорвавшись с 23-го этажа на ул. Беловежской в Новосибирске, приземлился на припаркованный легковой автомобиль и остался жив. Позже выяснилось, что молодой человек хотел впечатлить свою подругу. Он рассказал НГС.НОВОСТИ, что чувствовал во время полета и что изменилось в его жизни после чудесного спасения

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 22364
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (49)49
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено