Молодой человек упал с 9-го этажа и пошел домой

14 февраля молодой новосибирец упал с 9-го этажа дома, но решил просто вернуться домой.





«Мужчина 20-летний выпал с 9-го этажа, попал на капот машины, [остался] живой, вернулся сам домой», — сообщила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова. По ее словам, позже дома молодой человек почувствовал себя хуже, так что ему потребовалась помощь врачей. Оказалось, что у него черепно-мозговая травма, и бригада «скорой помощи» увезла его в стационар.







Адрес дома, с которого упал новосибирец, неизвестен — сейчас редакция НГС.НОВОСТИ ищет очевидцев этого события.







Это падение — не единственный случай 14 февраля. Вчера вечером молодой человек поспорил со знакомым и спрыгнул со второго этажа на первый в ТРЦ «Ройял Парк». По предварительным данным, новосибирец прыгнул, поскольку поспорил об этом со своим знакомым, и выиграл спор. Его увезли в больницу со сломанной ногой.





В сентябре прошлого года 16-летний подросток, сорвавшись с 23-го этажа на ул. Беловежской в Новосибирске, приземлился на припаркованный легковой автомобиль и остался жив. Позже выяснилось, что молодой человек хотел впечатлить свою подругу. Он рассказал НГС.НОВОСТИ, что чувствовал во время полета и что изменилось в его жизни после чудесного спасения.

