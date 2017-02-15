Новосибирск попал в рейтинг лучших студенческих городов мира

Новый корпус НГУ 
Новый корпус НГУ 

Новосибирск вошел в число лучших студенческих городов мира по версии британской компании QS Quacquarelli Symonds.


Британцы опубликовали рейтинг QS Best Student Cities 2017, в котором перечислили 100 лучших студенческих городов мира. Новосибирск расположился в списке на 93-й строчке. 


В рейтинге отмечается, что в Новосибирске можно проходить обучение на английском языке, при этом стоимость жизни и плата за обучение в столице Сибири относительно невысока.


Кроме него в топ из российских городов попали только Москва (39-е место), Санкт-Петербург (78-е) и Томск (91-е).


На первом месте в топе оказался Монреаль (Канада), на втором — Париж, на третьей строчке — Лондон. 


В качестве критериев ранжирования — финансовая доступность, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, рейтинг местных университетов и мнение самих учащихся.


В прошлом году в рейтинг входило всего 75 городов, из них только Москва представляла Россию. В этом году компания представила расширенную версию. При составлении списка аналитики впервые проводили опрос студентов и выпускников вузов.


«Атмосфера в Академгородке уникальна и удивительна, вероятно, основной причиной этого является огромное количество научных центров и институтов, университета самого по себе и, конечно же, это люди», — написал один респондент.


В Новосибирске насчитывается больше трех десятков вузов, в число крупнейших входят НГУ и НГТУ. Оба учебных заведения регулярно входят в именитые рейтинги. Так, уже в начале года Новосибирский государственный университет оказался среди лидеров сразу в двух рейтингах. 


В рейтинге Webometrics Ranking of World Universities, который анализирует присутствие университетов в интернете, НГУ занял 548-е место и стал третьим среди российских вузов после МГУ и СПбГУ. В другом рейтинге под названием Webometrics Top Universites by Google Scholar по показателю «цитируемость» НГУ занял первое место среди российских вузов и 190-е среди мировых.


НГТУ, в свою очередь, в прошлом году впервые попал в список лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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