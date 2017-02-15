Звезды отказались от денег за выступление в главном концертном зале Новосибирска

Знаменитые музыканты отказались от гонораров за концерт в зале им. Каца, который пройдет 3 марта — деньги от продажи билетов будут переданы новосибирской консерватории, ожидающей капитального ремонта несколько десятилетий.





Скрипач-виртуоз Михаил Симонян

Идея концерта принадлежит воспитаннику новосибирской консерватории, скрипачу-виртуозу Михаилу Симоняну, рассказали в пресс-службе филармонии. Кроме него 3 марта выступят звезды академической музыки — солист Венской оперы и Metropolitan Opera, украинский оперный певец Дмитро Попов, сингапурский дирижер Даррелл Анг и певица Юлия Новикова, выступающая на самых престижных зарубежных сценах и снявшаяся в фильме-опере «Риголетто» вместе с Пласидо Доминго.







На концерте прозвучат известные оперные арии русских и зарубежных композиторов.







«Все приглашенные музыканты выступят без гонорара, собранные от концерта средства пойдут на поддержку Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки:





укрепление ее материальной базы, обеспечение участия студентов в стажировках, научных, конкурсных и фестивальных проектах», — подчеркнули организаторы. Кроме филармонии и консерватории концерт курируют некоммерческая организация «Культурное наследие» и фонд «Открытое море».







В пресс-службе новосибирской консерватории объяснили, что полученных на концерте денег, вероятно, хватит на покупку инструментов для студентов, мебель в аудиториях, учебные пособия и на авиаперелеты талантливых молодых музыкантов, чтобы они представили Новосибирск на престижных конкурсах. По предварительным расчетам, на концерте удастся собрать 600–700 тыс. руб.







При этом здание консерватории, построенное в 1930-х годах по проекту архитектора Андрея Крячкова, давно нуждается в капитальном ремонте. Большой акустический орган за 50 лет существования так и не дождался реконструкции, хотя, по правилам использования инструмента, его нужно ремонтировать каждые 10 лет, пояснили в консерватории.







Ремонт органа обойдется в 90 млн руб., по оценкам изготовителя инструмента, отметили в пресс-службе учреждения. Сам концертный зал консерватории «в аварийном состоянии», ремонта требует и учебный корпус.







Музыкальный флешмоб студентов консерватории в сентябре 2016 года







«Мне глубоко небезразлична судьба родной музыкальной alma mater. Так возникла идея проведения благотворительного концерта, на которую живо откликнулись мои друзья — известные музыканты Дмитро Попов и Даррелл Анг. Для нас это не только сбор средств, но и попытка обратить внимание деловых кругов на проблемы сохранения исторического наследия Новосибирска, повышения качества музыкального образования и условий жизни студентов», — цитируют Михаила Симоняна в филармонии.







В консерватории добавили, что кроме ожидаемого спонсорства от бизнес-сообщества Новосибирска руководство вуза надеется на поддержку региональных властей. В руководстве НСО ранее отмечали, что здание консерватории по адресу ул. Советская, 31 находится «в плачевном состоянии».





Новосибирская консерватория им. Глинки — единственная консерватория за Уралом. Среди известных выпускников вуза — скрипачи Максим Венгеров, Вадим Репин, Антон Бараховский, Михаил Симонян, Илья Коновалов, пианистка Татьяна Черничка, тромбонист Виктор Бударин и др.







Концерт в поддержку консерватории состоится 3 марта в Государственном концертном зале им. Каца, билеты стоят от 550 до 1650 руб.

