Улицу с непроизносимым названием из 15 слов переименовали в Стартовую

Улицу с непроизносимым названием из 15 слов переименовали в Стартовую (фото)

Улица Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства в Бердске на Юго-Западном микрорайоне получила новое название. Теперь она называется Стартовая.


Председатель ТОС «Юго-Западный» Любовь Кудрикова рассказала, что переименования они добивались давно. «И вот администрация повернулась к нам лицом, в понедельник позвонили и сказали, что присвоили новое название — ул. Стартовая», — отметила Любовь Кудрикова.


По ее словам, длина улицы — около 500 м, на ней живут 26 человек. Старое название приносило им немало хлопот.


«Письмо в конверте не отправить. Ни в какую официальную инстанцию с таким адресом не обратиться. В компьютер не влезает. Одна семья планировала поехать к родственникам в Австралию, но не смогла — тоже по причине адреса. Нет такого, говорят иностранцы, и не может быть. Не приняли документы на визу», — сообщила Любовь Кудрикова.


Улицу с непроизносимым названием из 15 слов переименовали в Стартовую (фото)


Австралийские родственники восприняли происходящее как анекдот, но самим жителям Территории, изъятой из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства было не до веселья. «Сколько раз они вызывали "скорую" — она не могла найти. Если говорили, микрорайон Юго-Западный, тогда только ехала. Посылки терялись…», — продолжает перечислять Любовь Кудрикова.


Такое странное наименование обосновывалось только бюрократически. Официально улиц в Юго-Западном жилмассиве не было, но была территория.


Тезка бердской ул. Стартовой есть в Новосибирске. Дом на ул. Стартовой, 1 в прошлом году несколько раз становился героем новостей на НГС. Например, его жители жаловались на стаю бродячих собак и угрозу от кирпичей, которые могут упасть на голову.


Среди необычно длинных названий улиц нашего города, по данным базы почтовых индексов, можно встретить, в частности, ул. Радиостанция Речного Пароходства, ул. Ядринцевский Конный спуск, ул. Романовский Пеший спуск, ул. Пойма реки Каменки, Санаторий Обские Зори. В том же перечне встречаются такие необычные топонимы, как территория Казарма 19 км и  ул. СМП-813. А самое короткое название улицы в Новосибирске — Мира.

Анна Наумцева
Фото Ксении Гореловой, «Курьер.Среда.Бердск», скриншот карты 2ГИС

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