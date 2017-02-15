Парень на спор спрыгнул со второго этажа «Ройял Парка» и его увезли на «скорой»

Парень на спор спрыгнул со второго этажа «Ройял Парка» и его увезли на «скорой»

Вечером 14 февраля в Новосибирске в ТРЦ «Ройял Парк» молодой человек поспорил со знакомым и спрыгнул со второго этажа на первый.


Сообщение о том, что парень упал и получил травму, поступило в полицию в 19:06.


«На место выезжали сотрудники отдела полиции № 3 "Заельцовский", скорая помощь на месте была. Был госпитализирован пострадавший в больницу со сломанной ногой», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Полиция проводит проверку. «Предварительно установлено, что гражданин поспорил со своим знакомым, что прыгнет со второго этажа на первый, и спор этот выиграл», — отметили в полиции.


Одна из посетительниц торгового центра рассказала НГС.НОВОСТИ, что вчера в это время сидела на втором этаже на фудкорте. «Слышала громкий хлопок. А потом суета. Пробежали охранники, приехала полиция. Потом, когда спустилась, видела толпу и парня, который сидел на сиденьях, его немного штормило. Полиция что-то спрашивала у друзей его», — описала девушка.


Это не первое происшествие в «Ройял Парке» в этом году. В середине января НГС рассказывал о том, как по полу этого торгового центра пошла трещина и начала лопаться напольная плитка.

Елена Громкова
Фото Екатерины Калиневич

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