Ижевчане начали торговать в Новосибирске дешевым хлебом и булочками

Ижевчане начали торговать в Новосибирске дешевым хлебом и булочками (фото)


На новосибирский рынок вышла федеральная сеть пекарен с низкими ценами «Хлебница» из Ижевска. Первая точка сети заработала еще в конце прошлого года на ул. Никитина, 62 к1, вторая появилась в феврале на ул. Ватутина, 19. Обе представляют собой пекарни полного цикла и магазин-кафе с несколькими столикам и возможностью заказать горячие напитки. Американо в «Хлебнице» стоит 30 руб., цены на сладкую выпечку начинаются с 19 руб., хлеб стоит от 14 руб. за булку.


Ижевчане начали торговать в Новосибирске дешевым хлебом и булочками (фото)


«Хлебница» — это сетевой проект предпринимателя из Ижевска. Единственным владельцем компании «Пекарея-Новосибирск», которая управляет новосибирскими «Хлебницами», по данным системы «СПАРК», является Вадим Емшанов, которому принадлежат также еще семь предприятий с аналогичным профилем деятельности в Волгограде, Екатеринбурге, Ростове и т.д. Головной офис «Хлебницы» находится в Ижевске (Удмуртская Республика). Сеть предлагает также покупку франшизы, но данных о работающих франчайзинговых кофейнях на официальном сайте «Хлебницы» нет.


Ижевские предприниматели оказались плодовиты на франчайзинговые проекты. Сегодня в Новосибирске работают точки созданных в этом городе сетей микрокофеен Coffee Like и Moose Coffee. Кроме того, в 2015 году в Новосибирске открылся фирменный магазин концерна «Калашников», который также расположен в Ижевске.


Ижевчане начали торговать в Новосибирске дешевым хлебом и булочками (фото)


Ижевская «Хлебница» — совершенно новый игрок для местного рынка. Однако само название жителям города должно быть хорошо известно — под этим брендом в свое время развивал сеть булочных холдинг САХО (впоследствии обанкротившийся). Сам же хлебный рынок в Новосибирске переживает настоящий бум. В прошлом году количество булочных в городе увеличилось на 27 %.

Стас Соколов
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