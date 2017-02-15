В аэропорту «Толмачёво» поставят новые стойки и интроскоп

Новосибирский аэропорт «Толмачёво» установит в зоне регистрации внутреннего терминала 6 дополнительных стоек и новую багажную систему — на оборудование потратят более 32 млн руб.





На сайте zakupki.gov.ru опубликована информация о проведении конкурса на выполнение работ.







Согласно документации, в терминале «А» аэропорта «Толмачёво» установят дополнительную систему обработки багажа, включающую ленточные транспортеры и интроскоп — оборудование для досмотра. Также будут установлены 6 новых стоек регистрации, сейчас в терминале внутренних авиалиний действует 18.







Итоги конкурса аэропорт подведет 7 марта. Максимальная цена контракта на переоснащение зоны регистрации пассажиров внутренних рейсов — 32,25 млн руб. В документации говорится, что оборудование должно быть поставлено в «Толмачёво» в течение 150 дней после подведения итогов конкурса и смонтировано в течение месяца.







Расширение зоны регистрации пассажиров и зоны комплектации багажа проводится «в связи с ростом пассажиропотока и необходимостью обеспечения соответствующей инфраструктуры для обслуживания пассажиров», указано в документах «Толмачёво».







По данным аэропорта, пассажиропоток на внутренних рейсах в 2016 году превысил 3 млн человек (рост на 16 % по сравнению с 2015 годом). Положительная динамика сохранилась и в январе 2017 года — число пассажиров на внутрироссийских рейсах составило 211 тыс. человек, что на 21,4 % больше, чем в январе прошлого года.







Ранее новосибирский аэропорт объявил о ремонте в зоне регистрации внутреннего терминала. В конце прошлого года генеральный директор «Толмачёво» Евгений Янкилевич рассказывал, что в течение 2017–2018 годов предприятие планирует капитальную реконструкцию терминала внутренних авиалиний общей стоимостью до 2 млрд руб.