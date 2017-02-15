На обских льдинах поставят дрейфующую станцию для поиска нефти

На обских льдинах поставят дрейфующую станцию для поиска нефти

Ученые предлагают использовать для нефтеразведки в Арктике дрейфующую на льдине станцию - опробовать технологию намерены на Обском море. 


Ориентировочная стоимость запуска такой станции в Арктике составляет около 100 млн руб. Для осуществления проекта Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН оформил заявку на грант Российского научного фонда в размере 20 млн руб. Решение по ней должно быть принято до конца февраля, пишет ТАСС


Как сообщил изданию главный научный сотрудник лаборатории геоэлектрики ИНГГ Владимир Могилатов, опробовать технологию частично планируется в 2018 году на льду Обского водохранилища в Новосибирской области.


«Мы не ставим на Обском водохранилище геологических целей, а просто хотели бы со льда опробовать технологию: понять, как нам удастся заземлиться в воду. Потому что даже пробовать на севере - это дорого и сложно. 


Попутно, может быть, и получим какие-то геологические результаты, но это не главное», - цитирует ТАСС Владимира Могилатова.


Ученые рассчитывают, что в будущем проектом заинтересуются крупные нефтедобывающие компании.


Новосибирские ученые нередко бывают с экспедициями в Арктике. Летом прошлого года с научно-исследовательской станции «Остров Самойловский» они впервые сняли дельту реки Лена с помощью беспилотника. Главным объектом изучения стала заполярная растительность, а также состояние вечной мерзлоты. 

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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