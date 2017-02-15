Появилось видео спасения упавшего в вентиляционную шахту мальчика

Школьник, провалившийся вечером 14 февраля в шахту вентиляции в Заельцовском районе Новосибирска, сейчас находится в реанимации детской больницы скорой помощи.





«Мальчик находится в отделении реанимации — у него достаточно тяжелые травмы, сочетанная травма так называемая. Там, получается, закрытый перелом бедренной кости со смещением, перелом нижней челюсти, сотрясение головного мозга и закрытое повреждение органов грудной клетки», — пояснил главный врач городской детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий. Он уточнил, что мальчику 11 лет.







Сегодня спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) рассказали, что 14 февраля в 18:25 бригада выехала на ул. Каунасская. Выяснилось, что там мальчик забрался на крышу одноэтажного нежилого здания, наступил на вентиляционное отверстие и упал в глубокую шахту с высоты 4,5 м.









«Начал кричать: "Помогите, больно!", плакать. Люди услышали, которые [были] внутри здания», — описал Дмитрий Фокин. Мальчик жаловался на острую боль в ноге, и спасатели наложили ребенку шину на ногу, затем аккуратно достали его из шахты и передали врачам «скорой помощи».







«Как пояснили местные жители, дети облюбовали это здание и катались на горке. А в чердачном помещении, видимо, согревались. Судя по всему, в один момент ребенок оступился и упал в вентиляционную шахту», — добавили спасатели.

