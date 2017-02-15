Водитель вел автобус с замерзшим лобовым стеклом

Сегодня около 8:00 пассажиры автобуса № 45 в Новосибирске заметили заледеневшее лобовое стекло — чтобы видеть дорогу, водитель вручную соскабливал с него изморозь.







Как рассказала очевидец, приславшая в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографии автобуса, в таком состоянии МАЗ ехал по городу около часа, вез пассажиров.





«С ГЭСа и так тяжело утром уехать, а сегодня просто страшно было. Летом там включены печки, в салоне духота до обморока. Зимой мерзнем. Но такого я еще не видела», — пожаловалась пассажирка, приславшая фото.







В ПАТП-4 пояснили, что сегодня в одном из автобусов № 45 не работал обдув лобового стекла. Около 10:00 автобус поехал в гараж устранять поломку.







В этой ситуации пассажиры не стали высказывать свое недовольство ни кондуктору, ни водителю. Но не всегда есть возможность обойтись без конфликтов. 10 февраля кондуктор одного из автобусов № 30 высадила младшеклассницу без денег на мороз. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.