Женщину расстреляли в упор из ружья на Богдана Хмельницкого

В Сети появилось видео с ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске, на котором водитель машины расстрелял прохожую.





Видео датировано 15 февраля, съемка шла после 6:30.





На нем видно, как из припаркованной машины выходит мужчина с ружьем и стреляет по ногам женщины, которая идет мимо. Женщина падает, мужчина уезжает, вскоре пострадавшую находит дворник.





(Осторожно, на видео присутствуют сцены насилия и жестокости! Мы не рекомендуем смотреть его слабонервным людям.)









В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали, что в 7:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина стрелял в женщину возле дома по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 63.





«В результате огнестрельного ранения при доставлении в медицинское учреждение скончалась женщина 1977 года рождения», — сказали в пресс-службе полиции.







Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова добавила, что медики оказались на месте через 10 минут после вызова. «Женщине приблизительно 40 лет. Было тяжелое ранение огнестрельное», — отметила Большакова.





На место преступления выехали полицейские. Они выяснили, что стрелявший мужчина находится в квартире одного из соседних домов. «Полицейскими были блокированы пути возможного отхода преступника, после чего через некоторое время он был задержан. Полицейские вскрыли дверь его квартиры и задержали, изъяли у него оружие — охотничье ружье. По предварительным данным, оно законно зарегистрировано на его имя. Оружие изъято», — рассказали в ГУ МВД.







Сейчас подозреваемый, 51-летний мужчина, в отделе полиции № 4 «Калининский», при его задержании никто не пострадал — ни граждане, ни полицейские. Сейчас на месте продолжают работать полиция и Следственный комитет.







Источник в правоохранительных органах рассказал НГС.НОВОСТИ, что подозреваемый и погибшая были знакомы.







Следственное управление СК РФ по НСО уже возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).





«По версии следствия, сегодня около 8 часов потерпевшая вышла из дома и отправилась на работу. Когда женщина проходила мимо соседнего дома, из припаркованного автомобиля вышел нетрезвый мужчина и произвел из ружья не менее двух выстрелов в потерпевшую, после чего с места происшествия скрылся. Очевидцы преступления вызвали бригаду "скорой помощи", однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось», — передали в управлении.





Следователи также добавили, что выстрелы из ружья попали потерпевшей в ноги и живот. По информации СК, подозреваемый знал жертву и жил с ней по соседству. Сейчас следователи выясняют мотивы мужчины.





Очевидцами случившегося стали жители дома, возле которого случилось преступление. Одна из жительниц Ольга Федорина рассказала НГС.НОВОСТИ, что ее отец был утром у окна. «Он собрался включить телевизор посмотреть и услышал — подъезжает машина и выстрел. Я тоже слышала выстрелы и решила, что это фейерверки, но потом до меня дошло, что утром фейерверки не пускают», — заметила Ольга.







Она добавила, что отец разглядел «черную, длинную машину», похожую на «Тойоту», но какое оружие было он не разглядел. «Смотрю, лежит человек прямо возле нашего подъезда и кровь течет, потом подошла какая-то женщина, закричала, подбежал какой-то мужчина. Потом вызвали "скорую"», — передала слова отца Ольга.