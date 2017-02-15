Forbes назвал S7 лучшей российской авиакомпанией

Forbes назвал S7 лучшей российской авиакомпанией

Авиакомпания «Сибирь» обогнала «Аэрофлот» в рейтинге российских авиаперевозчиков, составленном Forbes.


Журнал Forbes составил рейтинг авиаперевозчиков впервые. Авиакомпания «Сибирь» заняла в топ-10 первое место.


На третье место в списке попала «Победа» — лоукостер группы компаний «Аэрофлот», на четвертом оказалась «Россия» — дочерняя компания «Аэрофлота», на пятом — «Ютэйр». На последней строчке в рейтинге — Nord Star — бренд авиакомпании «Таймыр», принадлежащей «Норникелю».


Сервис в российском небе несколько месяцев изучали эксперты агентства «Авиапорт».


Под видом «тайных пассажиров» эксперты агентства проверили уровень обслуживания авиакомпаний на всех этапах: от покупки билета до выхода из самолета после перелета.


Тарифную политику специально для Forbes проанализировал метапоисковик Aviasales, сообщается на сайте издания. Также учитывалась пунктуальность.


Авиакомпания «Сибирь» не первый раз фигурирует в рейтингах Forbes. В прошлом году она также попала в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Выручка авиакомпании в прошлом году составила 82,2 млрд руб.


Совладельцами ЗАО «Группа компаний С7» являются Владислав Филев и его супруга Наталья. В прошлом году Владислав Филев объявил о покупке плавучего космодрома «Морской старт» и ради раскрутки этого проекта ушел с поста гендиректора компании. Его место заняла дочь Натальи и Владислава Филевых Татьяна.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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