Курс доллара рухнул до уровня июля 2015 года

Центробанк установил курс доллара на 15 февраля ниже 58 руб.







Курс доллара составил 57,73 руб. — это на 33 коп. меньше, чем накануне, передает Центробанк.







Последний раз показатель ниже отметки в 58 руб. за доллар был 24 июля 2015 года. В тот день доллар стоил 57,35 руб., а 25 июля уже вырос до 58,78 руб.







На московской бирже вчера на закрытии торгов доллар стоил 57,14 руб., это меньше аналогичного показателя за 14 февраля на 83 коп.







Официальный курс доллара пережил очередное снижение — накануне Центробанк резко удешевил его на 78 коп. Падение доллара и евро эксперты связывают со стабильными ценами на нефть.







На момент публикации, по информации НГС.БИЗНЕС, доллар в новосибирских банках можно было купить по цене от 57,35 руб. до 61 руб.