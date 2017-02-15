Стала известна точная дата открытия ТЦ «Эдем» в Академгородке

Торговый центр «Эдем» на ул. Кутателадзе, 4 в Новосибирске откроется 18 февраля.







Ранее гендиректор построившей ТЦ компании «Новоград» Владислав Плотников сообщал, что открытие запланировано на 14 февраля.





«Люди пришли вчера. Я у них спросил, откуда они узнали — сказали, что из интернета. Я им посоветовал не верить интернету», — сообщил сегодня НГС.НОВОСТИ Владислав Плотников. Тот факт, что в декабре 2016 года он сам назвал неверную дату открытия, господин Плотников отрицает.







«Открытие 18 февраля в 11:00. Точно. Если землетрясения не случится», — говорит гендиректор компании «Новоград».







Первый магазин — «Детский мир» — в торговом центре «Эдем», про открытие которого говорили с 2014 года, заработал 30 декабря.







«Эдем» станет первым крупным (около 40 тыс. кв. м) торгово-развлекательным комплексом в удаленном Советском районе. Прежде сообщалось, что его основными арендаторами станут «Эльдорадо», «Детский мир» и магазин сети «Добрянка». Кроме того, в «Эдеме» должен появиться 7-зальный мультиплекс барнаульской компании «Киномир».

