Стала известна точная дата открытия ТЦ «Эдем» в Академгородке

Стала известна точная дата открытия ТЦ «Эдем» в Академгородке

Торговый центр «Эдем» на ул. Кутателадзе, 4 в Новосибирске откроется 18 февраля. 


Ранее гендиректор построившей ТЦ компании «Новоград» Владислав Плотников сообщал, что открытие запланировано на 14 февраля


«Люди пришли вчера. Я у них спросил, откуда они узнали — сказали, что из интернета. Я им посоветовал не верить интернету», — сообщил сегодня НГС.НОВОСТИ Владислав Плотников. Тот факт, что в декабре 2016 года он сам назвал неверную дату открытия, господин Плотников отрицает.


«Открытие 18 февраля в 11:00. Точно. Если землетрясения не случится», — говорит гендиректор компании «Новоград».


Первый магазин — «Детский мир» — в торговом центре «Эдем», про открытие которого говорили с 2014 года, заработал 30 декабря.


«Эдем» станет первым крупным (около 40 тыс. кв. м) торгово-развлекательным комплексом в удаленном Советском районе. Прежде сообщалось, что его основными арендаторами станут «Эльдорадо», «Детский мир» и магазин сети «Добрянка». Кроме того, в «Эдеме» должен появиться 7-зальный мультиплекс барнаульской компании «Киномир». 

Анна Наумцева
Фото Надежды Ляпуновой

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