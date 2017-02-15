Гулявший по крыше школьник провалился в шахту вентиляции

Во вторник, 14 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска забравшийся на крышу 12-летний мальчик провалился в шахту вентиляции и сломал ногу.





Доставать ребенка пришлось спасателям.







Как рассказал начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, в 18:25 бригада спасателей выехала на ул. Каунасская. Там мальчик забрался на крышу одноэтажного нежилого здания, наступил на вентиляционное отверстие и упал в глубокую шахту с высоты 4,5 метра.





«Начал кричать: "Помогите, больно!", плакать. Люди услышали, которые [были] внутри здания», — описал ситуацию Дмитрий Фокин.







По его словам, приехавшие спасатели через технологическое отверстие попали в вентиляционную шахту и увидели пострадавшего.







«Его осмотрели, он жаловался на острую боль в ноге — соответственно, подозрение на перелом… Больше видимых повреждений не было», — рассказал начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы.







Спасатели наложили шину на ногу мальчика, аккуратно достали его из вентиляционной шахты и передали врачам «скорой помощи».







На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ также рассказывали о том, как новосибирские спасатели помогли молодой паре, которая заехала на машине в лес и не смогла выбраться.