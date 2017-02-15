Гулявший по крыше школьник провалился в шахту вентиляции

Гулявший по крыше школьник провалился в шахту вентиляции

Во вторник, 14 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска забравшийся на крышу 12-летний мальчик провалился в шахту вентиляции и сломал ногу.


Доставать ребенка пришлось спасателям.


Как рассказал начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, в 18:25 бригада спасателей выехала на ул. Каунасская. Там мальчик забрался на крышу одноэтажного нежилого здания, наступил на вентиляционное отверстие и упал в глубокую шахту с высоты 4,5 метра. 


«Начал кричать: "Помогите, больно!", плакать. Люди услышали, которые [были] внутри здания», — описал ситуацию Дмитрий Фокин.


По его словам, приехавшие спасатели через технологическое отверстие попали в вентиляционную шахту и увидели пострадавшего.


«Его осмотрели, он жаловался на острую боль в ноге — соответственно, подозрение на перелом… Больше видимых повреждений не было», — рассказал начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы.


Спасатели наложили шину на ногу мальчика, аккуратно достали его из вентиляционной шахты и передали врачам «скорой помощи».


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ также рассказывали о том, как новосибирские спасатели помогли молодой паре, которая заехала на машине в лес и не смогла выбраться.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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