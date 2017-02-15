На поиски упавшего в Телецкое озеро вертолета бросили судно на воздушной подушке

Бердские спасатели вместе с алтайскими коллегами продолжают поиски упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson R66 — они пока не дают результатов.









«На сегодня запланировано продолжение использования комплекса Falcon, будут обследовать береговую линию в районе кордона Кокши, водолазы — дно озера, и будет авиационное обеспечение поисково-спасательных работ — два вертолета», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.







Всего сегодня к работам приступят 167 человек и 32 единицы техники, уточнили в пресс-службе. Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда также находятся на месте. Они привезли для поисков вертолета судно на воздушной подушке «Арго».













14 февраля вся зона поисков была разбита на 87 квадратов, каждый 150 на 100 м. Телеуправляемый глубоководный аппарат Falcon обследовал дно озера площадью 500 кв. м на глубинах до 250 м, рассказали в МЧС.







Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда обследовали 2 км береговой линии вверх от устья реки Кокши. Шесть спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда с водолазным снаряжением обследовали дно озера на участке 100 м ниже устья реки Кокши. Поиски пока результатов не дали.













Ранее наземная поисковая группа спасателей обнаружила обломок, который, предположительно, принадлежит вертолету, сообщало МЧС России.











Вертолет Robinson R66 рухнул в районе Телецкого озера в воскресенье, 12 февраля, ранее сообщали НГС.НОВОСТИ. Сообщение о крушении вертолета поступило от очевидца. По его предварительной версии, глубина водоема в месте падения составляет более 200 м, а ширина 2 км, добавили в МЧС.







На борту вертолета находились пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, гендиректор вертолетного клуба Heli Port Мария Козинцева, всемирно известный инструктор по бейсджампингу (вид парашютного спорта) Глеб Вореводин, а также бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных — всего пять человек.

