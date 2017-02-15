«Ниссан» уронил фонарный столб на дорогу после удара о «Мазду»

Поздно вечером 14 февраля водитель «Ниссана» попал в аварию с «Маздой» и повалил опору освещения в Дзержинском районе Новосибирска.


«Ниссан» уронил фонарный столб на дорогу после удара о «Мазду» (фото)


«Столб упал и всю дорогу перегородил», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


Авария произошла около 23:00 напротив дома № 118 на ул. Волочаевской (в районе остановки «Кинотеатр "Родина"»). Как рассказали в ГИБДД, обе машины ехали по ул. Волочаевской со стороны ул. Есенина к Гусинобродскому шоссе. По предварительным данным, 37-летний водитель «Ниссан Максима» врезался в заднюю часть «Мазды», которая ехала впереди. После этого «Ниссан» отлетел в опору освещения.


В аварии пострадал водитель «Ниссана» — его увезли в больницу с сотрясением головного мозга.


В ГИБДД уточнили, что за рулем «Мазды» была 33-летняя женщина. Она пояснила автоинспекторам, что ехала по ул. Волочаевской со скоростью около 40 км/ч, когда почувствовала удар сзади. От удара «Мазда» проехала на «очень большое расстояние», отметила водитель. При этом от проверки на состояние опьянения она отказалась.


«Ниссан» уронил фонарный столб на дорогу после удара о «Мазду» (фото)


«Ниссан» уронил фонарный столб на дорогу после удара о «Мазду» (фото)


Богатым на аварии выдалось и вчерашнее утро: только на ул. Петухова в 9-м часу утра проезд затруднили три ДТП — возле остановок «Универмаг "Кировский"» и «ЭЛСИБ» и на перекрестке с ул. Бородина. 

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД Новосибирска 

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