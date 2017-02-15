«Ниссан» уронил фонарный столб на дорогу после удара о «Мазду»

Поздно вечером 14 февраля водитель «Ниссана» попал в аварию с «Маздой» и повалил опору освещения в Дзержинском районе Новосибирска.











«Столб упал и всю дорогу перегородил», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Авария произошла около 23:00 напротив дома № 118 на ул. Волочаевской (в районе остановки «Кинотеатр "Родина"»). Как рассказали в ГИБДД, обе машины ехали по ул. Волочаевской со стороны ул. Есенина к Гусинобродскому шоссе. По предварительным данным, 37-летний водитель «Ниссан Максима» врезался в заднюю часть «Мазды», которая ехала впереди. После этого «Ниссан» отлетел в опору освещения.







В аварии пострадал водитель «Ниссана» — его увезли в больницу с сотрясением головного мозга.







В ГИБДД уточнили, что за рулем «Мазды» была 33-летняя женщина. Она пояснила автоинспекторам, что ехала по ул. Волочаевской со скоростью около 40 км/ч, когда почувствовала удар сзади. От удара «Мазда» проехала на «очень большое расстояние», отметила водитель. При этом от проверки на состояние опьянения она отказалась.













Богатым на аварии выдалось и вчерашнее утро: только на ул. Петухова в 9-м часу утра проезд затруднили три ДТП — возле остановок «Универмаг "Кировский"» и «ЭЛСИБ» и на перекрестке с ул. Бородина.