​Хоккей: «Сибирь» упустила важную победу в овертайме

Хоккей: «Сибирь» упустила важную победу в овертайме

14 февраля новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в гостях у астанинского «Барыса» со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).


Команды обменялись голами в первом периоде и до конца основного времени играли со счетом 1:1.

«Сибирь» открыла счет в большинстве, на 8-й минуте с передачи Вадима Хлопотова Забил Кирилл Воробьев. Хозяева ответили тоже в большинстве, у них отличился Дастин Бойд на 14-й минуте. «Бойд буквально запихал шайбу в ворота — абсолютно одиноким был перед воротами и никто не мешал ему добить», — отмечается в онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».


В овертайме сильнее оказался «Барыс», хозяева забросили на 65-й минуте матча.


До этого команды встречались в августе, тогда победила «Сибирь»


До конца регулярного чемпионата у «Сибири» остается две игры. Сейчас команда находится на 9-й строчке турнирной таблицы, чтобы пройти в плей-офф, ей нужно войти в «восьмерку». Если бы вчерашний матч закончился для новосибирцев победой, то они бы сравнялись по количеству очков с владивостокским «Адмиралом», который сейчас на 8-й строчке. Сейчас «Сибирь» отстает от «Адмирала» на 2 балла. Новосибирцам нужно превзойти владивостокскую команду по количеству очков, так как у «Адмирала» больше побед в основное время.


«Барыс» по итогам встречи вышел в плей-офф.


Следующую игру «Сибирь» проведет завтра, 16 февраля, в Ханты-Мансийске против «Югры».



Елена Громкова
Видео video.khl.ru, скрин видео

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