​Хоккей: «Сибирь» упустила важную победу в овертайме

14 февраля новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в гостях у астанинского «Барыса» со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).







Команды обменялись голами в первом периоде и до конца основного времени играли со счетом 1:1.



«Сибирь» открыла счет в большинстве, на 8-й минуте с передачи Вадима Хлопотова Забил Кирилл Воробьев. Хозяева ответили тоже в большинстве, у них отличился Дастин Бойд на 14-й минуте. «Бойд буквально запихал шайбу в ворота — абсолютно одиноким был перед воротами и никто не мешал ему добить», — отмечается в онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».







В овертайме сильнее оказался «Барыс», хозяева забросили на 65-й минуте матча.







До этого команды встречались в августе, тогда победила «Сибирь».





До конца регулярного чемпионата у «Сибири» остается две игры. Сейчас команда находится на 9-й строчке турнирной таблицы, чтобы пройти в плей-офф, ей нужно войти в «восьмерку». Если бы вчерашний матч закончился для новосибирцев победой, то они бы сравнялись по количеству очков с владивостокским «Адмиралом», который сейчас на 8-й строчке. Сейчас «Сибирь» отстает от «Адмирала» на 2 балла. Новосибирцам нужно превзойти владивостокскую команду по количеству очков, так как у «Адмирала» больше побед в основное время.







«Барыс» по итогам встречи вышел в плей-офф.







Следующую игру «Сибирь» проведет завтра, 16 февраля, в Ханты-Мансийске против «Югры».









