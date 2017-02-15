​Скорость потока на Красном проспекте упала до 7 км/ч

Скорость потока на Красном проспекте упала до 7 км/ч (схема)

Утром 15 февраля уровень пробок в Новосибирске составил 5 баллов.


Наиболее сложным местом для движения, по информации сервиса Яндекс.Пробки, была ул. Большевистская. Здесь затор, как это часто бывает утром, растянулся между двух мостов.


Кроме того, низкой была скорость потока в центре города. На Красном проспекте на отрезке примерно 1 км от ул. Достоевского до Фрунзе машины двигались со скоростью не выше 7 км/ч. В целом от «Ройял Парка» до пл. Ленина скорость колебалась от 7 до 25 км/ч в обе стороны.


Скорость потока на Красном проспекте упала до 7 км/ч (схема)


Полосы Димитровского и Коммунального мостов в сторону правого берега позволяли машинам ехать со скоростью 20–25 км/ч. В обратную сторону движение было свободным.


Скорость потока на Красном проспекте упала до 7 км/ч (схема)


Медленным было движение на Советском шоссе у подъезда к ул. Мира и на ул. Ватутина от развязки с Бугринским мостом до ул. Немировича-Данченко.


Накануне, 14 февраля, в городе были 6-балльные пробки.

Елена Громкова
Фото Александра Коротченко 
Скрин yandex.ru/maps

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