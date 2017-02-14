Строительная компания помогала своим клиентам уходить от налогов

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор директору строительной компании и двум ее сотрудникам, которые занимались незаконной «обналичкой».





«Они официально работали — у них была своя фирма, это была строительная компания. Они как подрядчики выступали для иных строительных компаний — закупали и предоставляли материал. Они занимались своей работой, но параллельно у них были фиктивные фирмы, подставные, через которые они обналичивали денежные средства», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Ольга Еремеева.





Директором официальной фирмы был Александр Ременский, Марианна Баратян была бухгалтером, а Григорий Голиков — водителем. В итоге их всех признали виновными в незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК).







Суд установил, что подсудимые занимались «обналичкой» с 3 июля 2012 года по 2 июня 2015 года. Обналичиванием по закону могут заниматься только банки, а у подельников не было для этого лицензии.







«К ним обращались и физические лица, и представители организаций, чтобы получить в наличной форме денежные средства», — объяснила Еремеева. Обвиняемые перечисляли деньги на расчетные счета этих фиктивных фирм, а затем Баратян передавала расчетные счета этих фирм Голикову, а он ехал в банк и снимал деньги. За эту услугу они брали проценты. В итоге клиенты заплатили обвиняемым 14 млн руб.







Ранее следственное управление СК РФ по НСО рассказывало, что соучастники обналичили более 300 млн руб. Люди и компании обращались к ним, чтобы не платить налоги.





Ременскому назначили год в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб., Голиков и Баратян получили условное наказание — по одному году и по штрафу в 500 тыс. руб. Вину они признали. Приговор в силу не вступил, отметили в прокуратуре НСО.







Среди других крупных финансовых скандалов, о которых в последнее время писал НГС, было дело о хищении 70 млн руб., выделенных из бюджета на укрепление берега водохранилища.