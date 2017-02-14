Пропавшего полгода назад мужчину нашли мертвым

Пропавшего полгода назад мужчину нашли мертвым

В Кировском районе Новосибирска из погреба достали тело 61-летнего мужчины — полиция и волонтеры искали его с июля 2016 года.


Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибшего звали Виктор Ляук. «Его убил собутыльник, спрятал тело в погребе в Кировском районе», — говорит источник и отмечает, что тело достали сегодня.


Виктор Ляук числился пропавшим с 17 июля 2016 года. Он ушел из дома по ул. Водозабор, 7. Был одет в летнюю серую жилетку, серые брюки, сандалии рыжего цвета. Поисками пропавшего занимался отдел полиции «Кировский» и волонтеры.


Поиски пропавших в Новосибирске далеко не всегда заканчиваются трагически. Недавно НГС.НОВОСТИ писали о девушке, которая нашлась в ТРЦ «Ройял Парк».

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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