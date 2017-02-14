Суд запустил банкротство крупного производителя электропечей в Новосибирске

Арбитраж НСО удовлетворил иск о банкротстве «ГК Сибирь Транс» к новосибирскому предприятию «Сибэлектротерм».





Резолютивная часть определения появилась на сайте Арбитражного суда НСО 3 февраля. В определении суда уточняется, что кредитор — «ГК Сибирь Транс» подал заявление о признании банкротом «Сибэлектротерма» в связи с задолженностью компании в размере 2 млн 200 тыс. 935 руб. В отношении «Сибэлектротерма» введена процедура банкротства — наблюдение.







«Должник наличие и размер задолженности признал, по существу заявления возражений не представил. Согласно пояснению руководителя, члены совета директоров предприятия выступили против распоряжения станками и оборудованием», — отмечается в документе на сайте суда.







Временным управляющим «Сибэлектротерма» назначен Виктор Кугушев. Заседание суда назначено на 3 июля.







Определение суда может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Пока информации об обжаловании на сайте суда нет.





Об ухудшении дел на предприятии стало известно в прошлом году. Следственный комитет сообщил тогда, что гендиректор завода Олег Утиралов с июня 2014 года по апрель 2015 года не перечислял зарплату сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 3 млн руб.





По данным следствия, Утиралов намеренно не выплачивал зарплату, а предназначенные деньги направлял на погашение банковских кредитов завода. С прошлого года предприятием руководит Евгений Белоусов.







По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ОАО «Сибэлектротерм» в 2015-м составляла 425, 81 млн руб., а в 2014 году — 459, 64 млн руб. Убыток предприятия за 2015 год составил 210, 22 млн руб. и 158,75 млн руб. соответственно за 2014 год.





По информации на сайте предприятия, «Сибэлектротерм» — крупнейший в России специализированный машиностроительный завод по производству тяжелого электротермического оборудования. Предприятие производит сверхвысокомощные электропечи для выплавки высококачественных сталей и сплавов, ферросплавов, титана, силикоалюминия, получения фосфора и других продуктов.