В «СИБЭКО» признали минусы новой системы начислений за тепло

В «СИБЭКО» признали минусы новой системы начислений за тепло

Депутаты решили попросить Владимира Городецкого пересмотреть систему начисления оплаты за тепловую энергию.


Депутат Александр Фельдбуш 14 февраля на сессии горсовета Новосибирска предложил перейти на оплату тепловой энергии по факту, а не равномерно в течение всего года. С ним согласились и другие депутаты. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев предложил оформить просьбу Фельдбуша протокольно.


По словам директора филиала «Теплосбыт» АО «СИБЭКО» Андрея Луцевича, система начислений по факту прозрачнее и удобнее, она позволяет не делать корректировки по итогам года.


Луцевич напомнил, что до июня прошлого года большинство новосибирцев рассчитывались за тепловую энергию именно по фактическому потреблению — зимой за тепло платили, а летом — нет. С июня 2016 года в НСО установили равномерный порядок оплаты за отопление, для этого управляющие компании посчитали средний платеж для каждого дома и квартиры.


Однако в начале февраля новосибирцы получили счета за оплату коммунальных услуг за первый месяц 2017 года и неожиданно для себя обнаружили, что должны коммунальщикам круглую сумму. В расчетных квитанциях за январь резко выросла цена на теплоэнергию — у одних на 40–50 %, у других — в 2–3 раза. 


В пресс-службе «СИБЭКО» это объяснили тем, что эта зима холоднее, чем прошлая, поэтому количество фактически потребленной тепловой энергии жильцами многоквартирных домов оказалось больше, чем начисления по среднемесячному потреблению. Андрей Луцевич подтвердил эту информацию. 

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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