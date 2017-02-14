Бердский сноубордист пропал без вести в Шерегеше

Бердский сноубордист пропал без вести в Шерегеше (фото)

В Шерегеше полиция и спасатели ищут пропавшего сноубордиста-фрирайдера из Бердска.


29-летний мужчина пропал 13 февраля.


«Его ищут, к поискам привлечены спасатели, полиция, волонтеры», — рассказали в агентстве по защите населения и территории Кемеровской области.


В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области добавили, что информация о пропавшем мужчине поступила к ним утром 14 февраля, до этого его поисками занимались спасатели.


«Он является фрирайдером — занимается тем, что катается на склонах, не оборудованных специально. Вчера он со своим родственником поехал кататься по склонам горы Зеленая, договорились в определенное время встретиться в условленном месте — в это время, в этом месте встреча не произошла. В связи с чем родственник обратился к спасателям», — пояснили в полиции.

Полицейские опрашивают граждан и собираются просмотреть съемки с камер на подъемниках, чтобы узнать, где он был в последний раз.


Портал Новокузнецк.ру пишет, что пропавшего зовут Роман Самборский.


Когда его видели в последний раз, он был одет в темно-синюю «горнолыжку» и шлем, на котором была закреплена камера GoPro. Особые приметы Романа: на вид 25–30 лет, рост около 180 сантиметров, худощав, темные волосы, серо-голубые глаза, передает местное издание.


Новосибирские сноубордисты время от времени теряются в Шерегеше, в конце января спасатели пять часов искали в горах затерявшихся мужчину и женщину.

Елена Громкова
Скрин vk.com/roma_samborskiy

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