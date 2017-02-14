Замдиректора школы заподозрили в использовании паспортов коллег для микрокредитов

Работники школы в Новосибирской области заподозрили коллегу в том, что она набрала быстрых займов по их паспортным данным — в ситуации разбирается полиция.





Версия учителей





Инцидент произошел в Каргатской школе № 2 им. Горького. Как рассказала воспитатель группы продленного дня этой школы Галина Филимонова, в начале февраля директору понадобилась карта памяти от школьного фотоаппарата. Коллеги предположили, что эта карта памяти может быть в кабинете у заместителя директора по воспитательной работе Елены Локтионовой. Но так как сама замдиректора была на больничном, то она по телефону попросила Галину Филимонову зайти в кабинет и поискать карту памяти.







По словам Галины Филимоновой, она нашла в шкафу карту памяти на 2 ГБ, но когда проверила ее содержимое, то оказалось, что это не школьная, а личная карта памяти замдиректора по воспитательной работе. Причем среди прочих файлов на этой карте женщина заметила фото паспорта учителя начальных классов. Саму владелицу паспорта эта фотография удивила.







Также Галина Филимонова утверждает, что при дальнейших поисках карты памяти она увидела на столе листок, на которой рукой Елены Локтионовой были написаны серия и номер паспорта еще одной ее коллеги — заместителя директора по начальной школе. Кроме того, на листке были указаны ящики электронной почты и пароли от них.







«Мы вскрыли эту почту и увидели [письма] о том, что там брались займы и не раз брались эти займы. Попыток было очень много, где-то ей отказывали, где-то ей давали», — описала ситуацию Галина Филимонова.







По ее словам, на одну из коллег заместитель директора по воспитательной работе оформила займ в 2 тыс. руб., на имя второй пыталась взять 12 тыс. руб., но ей отказали.







«В итоге мы вызвали полицию — и все завертелось, закрутилось. Нас увезли в отдел, там она дала признательные показания», — рассказала Галина Филимонова, добавив, что впоследствии подозреваемая наняла адвоката, отказалась от своих показаний и грозит коллегам судом за клевету.







Между тем 10 февраля заявления в полицию написали еще три ее коллеги, которые по косвенным причинам (в том числе звонкам от коллекторов) поняли, что на них тоже кто-то оформил быстрые займы. При этом одна из работниц школы выяснила, что при получении кредита на ее имя заемщик указал номер телефона, принадлежащий Елене Локтионовой. Эта сим-карта вместе с еще четырьмя лежала в конверте, который Галина Филимонова нашла на столе замдиректора по воспитательной работе, утверждает женщина.





По словам Филимоновой, у коллег есть предположение, что получить доступ к их паспортным данным Елена Локтионова могла в том числе и тогда, когда во время отпуска замещала директора школы.





Реакция директора





С самой Еленой Локтионовой корреспонденту НГС связаться не удалось. Как пояснил НГС.НОВОСТИ директор школы Игорь Бронников, отстранить Елену Локтионову от работы на время полицейской проверки он по закону не может, так как она мать-одиночка, которая воспитывает маленького ребенка. «У нас по закону человека называет преступником только суд. Даже не возбуждено еще уголовное дело на данный момент. Я не могу принять никакого в этом плане решения. Я могу предложить ей, допустим, на период следствия отпуск без содержания. Пойдет она на это? Я думаю, что нет, потому что ребенка кормить надо <…> Но беседу я буду составлять в ближайшее время», — пояснил директор.







Также он подтвердил, что человек, замещающий его во время отсутствия, имеет доступ ко всем документам, в том числе к паспортным данным из личных дел.







Действия полиции





В пресс-службе в ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию Каргата поступило заявление от женщины, которая сообщила о возможном мошенничестве при получении краткосрочных займов.





«По нему еще проводится доследственная проверка, т.е. окончательного решения нет. Но в рамках этой проверки <…> было выявлено еще несколько эпизодов, где содержатся признаки возможного преступления аналогичного. <…> Механизм известный: человеку начинают поступать письма с напоминаниями о задолженности по кредиту, которого человек не брал», — сообщили в полиции, добавив, что об общей сумме ущерба говорить пока рано.





Ранее Объединенное кредитное бюро подсчитало, что на каждом втором работающем жителе Новосибирской области «висит» кредит в 192,5 тыс. руб. За последний год средний размер долга снизился почти на 7 тыс. руб., но зато увеличилась доля заемщиков.