В старом Доме офицеров откроют историческую выставку за полмиллиарда

Так выглядит Исторический парк на ВДНХ

Правительство НСО подготовило дорогостоящий проект реконструкции Гарнизонного Дома офицеров — там планируют воссоздать исторический парк «Россия. Моя история», который расположен в Москве на ВДНХ.





Проект постановления областного правительства об этом выложен на сайте «Электронной демократии Новосибирской области» для прохождения антикоррупционной экспертизы.





Предполагается, что заказчиком реконструкции выступит ГКУ «Управление капитального строительства», стоимость работ — 550 млн руб. Объект, который будет располагаться в Новосибирске по адресу ул. Военный городок, 1, должен открыться в 2018 году.







В Москве стоимость посещения выставки — от 300 руб.





Источники финансирования Исторического парка в документе не указаны, однако в пресс-службе правительства НСО отметили, что проект является федеральным. «Он включает в себя мультимедийные экспозиционные блоки: "Рюриковичи", "Романовы", "ХХ век. 1914–1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе", "ХХ век. 1945–2000 гг.", которые состоят из 42 экспозиций, сформированных в соответствии с хронологическими периодами. При помощи современных мультимедийных носителей, использования анимации и 3D-моделирования и интерактивных экспонатов пространство исторического парка создает у посетителей эффект присутствия», — говорится в описании проекта.